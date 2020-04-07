السيسى للمصريين: جاهزون لمواجهة كل السيناريوهات فى أزمة كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية بكل أنساقها مستعدة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.وأوضح الرئيس في كلمته اليوم على هامش تفقد استعدادات القوات المسلحة لمواجهة أزمة فيروسكورونا، أن مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة ومستشفيات وزارة الداخلية ومستشفيات القطاع الخاص، جميعها أنساق تتعامل مع الأزمة.وتابع أن اصطفاف الأطقم الطبية للقوات المسلحة لاستعراض قدرتها على مواجهة أزمة فيروس كورونا، يؤكد أن الدولة المصرية مستعدة لكل السيناريوهات، مضيفًا:" أنا بقول للمصريين احنا مستعدين لكل السيناريوهات".