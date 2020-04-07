السيسى: المصريون واثقون أن جيشهم شريك قوى فى مواجهة أى أزمات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن اصطفاف أفراد القوات المسلحة المصرية لاستعراض قدرتها الطبية لمواجهة فيروس كورونا، يؤكد ثقة المصريين في قدرة جيشها على أنه شريك قوي لمواجهة أي أزمة.وقال الرئيس خلال كلمته اليوم على هامش تفقد استعدادات القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا، إن هذا الاصطفاف أمر يدعو للفخر والتقدير، وأتوجه بك الشكر والتقدير لكل الأطقم الطبية المصطفة اليوم من أبناء القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا.وتابع أن القوات المسلحة تقدم هذا الاصطفاف في إطار طمأنة المصريين، فأنا أتقدم بالشكر لكم على جهد لو اضطررنا إليه نكون مستعدين.