بسمة تدعو جمهورها لمتابعة حفل ليلة النصف من شعبان لـ محمد ثروت

دعت الفنانة بسمة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام" جمهورها لمتابعة حفل مناجاة ليلة النصف من شعبان للفنان محمد ثروت، ولقي المنشور إعجابًا كبيرًا من قبل متابعي الفنانة بسمة.ويُذاع الحفل مساء يوم الأربعاء المقبل 8 أبريل من خلال قناة الفنان محمد ثروت الرسمية على اليوتيوب.يذكر أن آخر أعمال الفنانة بسمة هو مسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد حماقي، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.وشاركت بسمة أيضًا مؤخرًا في بطولة فيلم "رأس السنة" الذي شاركها بطولته كل من الفنان إياد نصار وشيرين رضا وأحمد مالك.