تسجيل 758 وفاة جديدة بكورونا في إنجلترا خلال 24 ساعة

أعلنت إنجلترا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 758 وفاة جديدة بفيروس كورونا في خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وكان أعلن بنك إنجلترا المركزي، عن تخفيض سعر الفائدة مجددا بنسبة 0.15% إلى 0.1% في إطار تدابير مكافحة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.وتأتي هذه الخطوة، بعد تخفيض ملحوظ كان البنك قد أجراه على سعر الفائدة قبل أكثر من أسبوع.وأعلن البنك أيضا اعتزامه معاودة شراء سندات سيادية وسندات شركات، لافتًا إلى أنه سيخصص 200 مليار جنيه استرليني لهذا الغرض.