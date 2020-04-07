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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسى للعاملين بالسياحة: «اوعوا تقفلوا جهزوا نفسكم كويس»

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:12 م
السيسي
السيسي
ياسمين عباس
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك 50 مليار جنيه قدمها البنك المركزي كمبادرة لتنشيط قطاع السياحة قبل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء تفقده عناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة فيروس كورونا: "اوعوا تكونوا فاكرين الدنيا هتفضل ماشية كده وإحنا عايزين الحياة تمشي لأن انهيار الاقتصاد العالمي حجم الضرر الناتج عن التوقف أخطر بكثير من حجم الضرر الناجم عن الإصابات ولا بد من إحداث التوازن بين المواجهة والحفاظ على الاقتصاد.

ووجه الرئيس السيسي رسالة لقطاع السياحة:" اوعوا تقفلوا جهزوا نفسكم كويس وأنا معكم والدنيا هترجع أحسن"، متابعًا: "هناك نسق آخر جاهز مستعد للتدخل لمواجهة انتشار فيروس كورونا والقوات المسلحة هي درع مصر ".

ووجه الرئيس السيسي، أمس الإثنين، بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا قدرها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، فضلًا عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.

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