جامعة القناة: الالتزام التام بالجداول المعلنة لمحاضرات الطلاب

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، ضرورة الالتزام التام من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجّداول المعلنة للطلاب، لضمان مشاهدة جميع الطلاب للمحاضرة.جاء ذلك خلال اجتماعها عبر الفيديو كونفرنس مع أعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة والمصرية الصينية والعلوم والزراعة والطب البيطري والحاسبات والمعلومات وذلك في متابعتها اليومية لسير العمل بمنظومة التعليم عن بعد.وتابعت الدكتورة ماجدة هجرس بضرورة تفعيل العمل ببرنامج الموديل Moodle لكونه أحد أنظمة إدارة المحتوى التعليمى فهذا النظام يقوم بتحويل عمل المؤسسات التعليمية من العمل التقليدي إلى الإلكتروني، حيث يقوم بتسريع العملية التعليمية وضمان جودتها ويستطيع الأستاذ التواصل مع الطالب بشكل تفاعلي من خلال التكليفات وغرف النقاش وتقييم الدرجات وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونيةمن جانبه، أكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ضرورة عمل Quizzes للتأكد من تحصيل الطلاب للمادة العلمية خلال الفترة الدراسية التى تم تطبيق منظومة التعليم عن بعد خلالها.كما حرص نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تقديم الشكر لأعضاء هيئة التدريس علي المجهود الكبير الذي قاموا به لرفع المقررات والمحاضرات للطلاب.