السيسي: «بشوف الناس في الميكروباص بدون كمامات»

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسى، من تهاون المواطنين في مواجهة أزمة فيروس كورونا، حتى نستطيع عبور هذه المرحلة الصعبة.وقال السيسي، في كلمته خلال تفقد إجراءات القوات المسلحة لمواجهة كورونا: "ساعات بنزل لوحدى أشوف الدنيا ماشية ازاى في الشارع في الوقت اللى ما فيهوش حظر.. ومش حاسس من إجراءات الناس إنها واخدة بالها، بشوف ميكروباص والناس قاعدة فيه وماحدش حاطط كمامات".وأضاف: "لو الأمر محتاج نوزع كمامات بنصف الثمن أو ببلاش نعمل ده".