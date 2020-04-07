رسائل الرئيس للمصريين من الهايكستب.. ماذا قال ولماذا؟ في «90 دقيقة» الليلة

يكشف الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" ومقدم برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى للمصريين من معسكر الهايكستب وتفاصيل ماذا قال ولماذا عن كورونا والمشروعات والحظر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.كما يستضيف الإعلامي محمد الباز، جمال العدل المنتج السينمائي الكبير، في حوار خاص، يكشف رحلته مع الإنتاج والدراما والسينما وأهم المحطات الفنية في حياته وعلاقته بمشاهير الفن في مصر والعالم العربي.ويتحدث جمال العدل عن الأعمال الدرامية الجديدة في رمضان 2020، وهل أزمة فيروس كورونا أثرت على مسلسلات رمضان، وكيف يرى المنافسة بين جيل الشباب وجيل الزمن الجميل في الدراما.ويكشف المنتج الكبير جمال العدل أسرارًا عن علاقته بأشقاءه الممثل القدير الراحل مدحت العدل والسيناريست مدحت العدل وأصدقاءه ويوجه رسائله لمشاهير السينما والدراما والرياضة والجمهور المصري.كما يتحدث المنتج القدير عن سر عشقه للزمالك وماذا يطلب من لاعبي ومسئولي الأبيض في الفترة المقبلة؟ ولماذا تدعم عائلة العدل النادي العريق؟.ويواصل الإعلامي محمد الباز، كشف كواليس وأسرار عن قرارات الحكومة والدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا والمضارين منها، وكيفية استغلال الأجراء الأزمة لبث الشائعات ضد مصر.