محافظ مطروح يتابع إعادة الشئ لأصله بالشوارع والميادين

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال إعادة الشئ لأصله ورصف وتطوير عدد من الشوارع بمدن المحافظة وإعادتها لمَظهرها الحضارى والتيسير على المواطنين وحركة السير والمواصلات.وتقوم الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية بإعادة رصف وتأهيل عدد من الشوارع بمدينة الحمام ومنها شارع أبو بكر الصديق كطريق مزدوج، وشَارع البوستة ومحطة السكة الحديد والشارع الرابط بين شارعي جمال عبدالناصر وموقف سيارات الأجرة بمدينة الحمام وذلك تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.أوضح المهندس مسعد عبد الهادي، رئيس مدينة الحمام، أنه تم الدفع بحملة نظافة برئاسة رئيس المدينة ورجال النظافة بالمجلس وبمشاركة العميد حسام العزولي مأمور قسم شرطة الحمام وتمت أعمال رفع القمامة والنظافة ببعض المواقع وكذلك إعادة رش وتطهير تلك المواقع؛ حفاظًا على الصحة والنظافة العامة بالمدينة.