محافظ دمياط تناقش أعمال الخطة الاستثمارية 20202021

واصلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، سلسلة المناقشات الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى القادم ٢٠٢١٢٠٢٠ بكافة مراكز ومدن المحافظة.تضمن الاجتماع المنعقد اليوم الثلاثاء، عرض مقترح الخطط المستقبلية للمشروعات المطلوب تنفيذها بخطة العام المالى القادم بمدينة رأس البر ومركز كفر البطيخ كلا على حدة، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.جاء ذلك بحضور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، اللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام المساعد، رجب معيزة، مدير عام الشئون المالية والإدارية ومجدي خاطر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ واللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ورؤساء شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وكذلك الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المصرية للاتصالات والإدارة المركزية للرى ومدير مديرية الطرق والنقل ونائبي رئيس الوحدتين وسكرتيرى الوحدتين وكذا مديري الإدارتين الهندسية والتخطيط بهما.حيث تضمنت جداول الخطة عدد من المشروعات التى تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتلبية إحتياجات المواطنين مع وضع الاولوية للمناطق الأكثر احتياجا، إضافة إلى حصر جميع المشاكل الخاصة بالمرافق من شبكات مياه وصرف صحى وغاز واتصالات وكهرباء وكابلات الفايبر الخاصة بمنظومة التحول الرقمي والاتصالات وكذلك احتياجات تلك الوحدات من مهمات للإنارة ومعدات النظافة.أشارت المحافظ إلى أنه تم استعراض حالة الطرق والشوارع بنطاق مدينة رأس البر ومركز ومدينة كفر البطيخ التي يتطلب رصَفها سواء بالأسفلت أو بلاط الانترلوك، لافتة إلى حصر الشوارع التى يتطلب رفع كفاءتها أو تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله المقرر تنفيذها من قبل شركات المرافق.كما بحثت المحافظ الوضع الحالى لعدد من المشروعات بمدينة رأس البر منها محطة رفع الصرف الصحى وتجارب التشغيل بها تمهيدا لدخولها الخدمة بالإضافة إلى معدلات تنفيذ أعمال مشروع خزانات رأس البر والذى يهدف الى توفير احتياجات المدينة من مياه الشرب خاصة في فصل الصيف، وكذلك الأعمال النهائية بالسوق الحضارى وعدد من مشروعات التنسيق الحضارى بهاكما وجهت محافظ دمياط بأهمية التنسيق بين كافة الجهات المختصة والبدء فى وضع جداول زمنية محددة تتضمن مواعيد بدء وانتهاء جميع الأعمال،ومشروعات الصرف الصحي التى لم يتم الانتهاء منها بعدد من قرى كفر البطيخ وتوضيح كافة المعوقات التى عرقلت استكمالها.