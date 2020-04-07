تعافي 5 حالات جديدة من مصابي كورونا بالإسكندرية

أعلن مستشفى العجمي المركزي للحجر الصّحي بالإسكندرية، الثلاثاء، تعافي 5 حالات وخروجها من المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتحول نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.واحتفل الفريق الطبي بمستشفى العزل بارتفاع عدد حالات التعافي اليوم بالتقاط الصور التذكارية؛ تعبيرًا عن فرحتهم.وأكدت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجي بالإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 44 حالة، حتى الآن، بعد خروج 5 حالات جديدة ومغادرتها المستشفى.