محافظ مطروح يدعم «النجيلة المركزي» بأجهزة تنفس ومستلزمات طبية

سلّمت مؤسسة مصر الخير جهازي تنفس ومستلزمات طبية لمستشفى النجيلة المَركزي في إطار تأكيد المشاركة المجتمعية والتعاون مع جهود الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.وقال أيمن أبو غالي، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالإسكندرية ومطروح، إنه تم تسليم جهازي تنفس وعدد من المستلزمات الطبية الأخرى لمُستشفى النجيلة المَركزي، مع أهمية تلك الاجهزة الطبية ودورها الحالى فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا وذلك بالتبرع من مؤسستين استثماريتين.وأشار إلى أن هناك شركتين تبرعت بأجهزة ومستلزمات طبية وتم تسليمها لمستشفى النجيلة ومنها 500 علبة جوانتى طبى، و100 علبة كمامة، و500 ماسك n95، و1000 جاون بكم، وعبوتين جيل.ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لمؤسسة مصر الخير على دورها ومشاركتها المجتمعية مع المؤسسات المجتمعية الأخرى في خدمة المجتمع، وكذلك للشركتين المُساهمتين، خاصة فى ظل الظروف الراهنة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا وأهمية تكاتف الجميع سواء مؤسسات المجتمع المدنى والشركات ورجال الأعمال والأفراد في التعاون لمواجهة تلك الأزمة.