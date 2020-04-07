السيسي: مصر ستعبر أزمة كورونا كما عبرت غيرها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تقرر رفع كفاءة البنية التحتية للمنشأت السياحية لتصبح جاهزة فور انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.وأشار الرئيس السيسي -خلال كلمته أثناء تفقده الأطقم التابعة للقوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني لمكافحة كورونا- إلى أن حجم الضرر الناتج عن التوقف أكبر من حجم الضرر الناتج عن الإصابة، لافتا إلى أن كثير من الدول تبحث أن يكون هناك توازن بين الأمرين.وأوضح "السيسي" أن مصر ستعبر أزمة كورونا كما عبرت غيرها من الأزمات، معقبا: "الدنيا مش هتفضل كده"، لافتا إلى أن ذلك بوحدة المصريين، موضحا أن القوانين أحيانا لا تساعده على اتخاذ قرارات، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس البرلمان عن تخوفه من عودة عقد جلسات البرلمان بسبب كثرة العدد، والبرلمان سيبحث الأمر.