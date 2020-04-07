«غرفة الإسكندرية» تطالب بتسهيل حركة سيارات الأغذية خلال الحظر

ناشد أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، وزارة الداخلية، بالتسهيل والسماح لمرور سيارات الصناعات الغذائية خلال فترة حظر التجوال، قائلا" إن بعض الموجودين فى الكمائن لا يعترف بفواتير البضائع أو أوراق أتوبيسات نقل العمالة للمصانع خلال فترة الحظر.وأضاف صقر، فى بيان اليوم، أن التأثير بأى شكل على حركة سيارات نقل السلع والخامات لا يصب فى صالح العملية الإنتاجية فى هذه الظروف خاصة لقطاع صناعة الأغذية، فى ظل احتياج الأسواق لكافة منتجات الصناعات الغذائية.وأكد نائب رئيس غرفة الإسكندرية، إن هناك اهتمام كبير من الدولة بقطاع الصناعة فى مصر، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات لصالح الشركات المصنعة والمصدرة، من أجل عدم تأثر الإنتاج وتسبب فى مشكلات للتصدير جراء فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصانع الأغذية تعمل بكامل طاقتها لكننا فى حاجة إلى تعليمات واضحة من وزارة الداخلية للكمائن للسماح بسير مركبات نقل العمالة وسيارات نقل المواد الخام.وتابع أحمد صقر، أن وفق ما أعلنه اتحاد الصناعات بأنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء لعدم قيود علي حركة الشاحنات وسيارات نقل العمال للمصانع، على أن يكون مع الشاحنات فواتير البضائع المراد تسليمها، وأذون تسليم البضائع عند عودة الشاحنات، وبالنسبة لسيارات نقل العمال يكون مع السائق خطاب تحرك من الشركة يوضح خط السير من وإلي الشركة، ورغم التزام المصانع بهذه الإجراءات إلا أنه فى محافظة الإسكندرية تعانى الشركات الصناعية عند المرور على بعض الكمائن.