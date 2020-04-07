محافظ أسيوط يقود حملة مكبرة لإزالة تعديات حي غرب وأبنوب

قاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بحي غرب ومركز أبنوب وتنفيذ 218 قرار إزالة خلال يوم واحد من الحملات المكبرة التي استهدفت قرى ومراكز المحافظة وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة.يأتي ذلك تنفيذًا قرارات الإزالة لمخالفات البناء وجميع التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة في ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين بإستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.حيث انطلقت الحملة بمشاركة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة واستهدفت إزالة بعض مخالفات البناء بمنطقة حوض الربع بحي غرب بمشاركة محمد بشير رئيس الحي ومعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة كما استكمل المحافظ الحملة بتفقد أعمال إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية بمركز أبنوب بمشاركة تاج الدين أبوسَداح رئيس المركز حيث تم تنفيذ 45 قرار إزالة بمركز أبنوب لتعدّيات على أراضي زراعية ومخالفات بناء.أشار المحافظ إلى أن الحملات اليومية مستمرة لإزالة مخالفات المباني والتعديات وتمكنت من تنفيذ 218 قرار إزالة بـ 5 مراكز منها 60 قرار بمركز ديروط و53 بمركز القوصية و40 بمركز منفلوط و45 بمركز أبنوب و20 بمركز الفتح لافتًا إلى استمرار الحملات بصفة يومية بجميع قرى المراكز والأحياء وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.وناشد محافظ أسيوط المواطنين الالتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن أسيوط والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.