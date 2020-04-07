حزب حماة الوطن يعلق نشاطه فى المحافظات بسبب كورونا

قال حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدى، إنه في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب تماشيا مع الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة الفيروس، قررت الامانة العامة للحزب تعليق نشاطاتها فى المحافظات وإلغاء افتتاحات المقرات الجديدة وأي نشاط ثقافي أو سياسي أو رياضى في الفترة الحالية.وأضاف "حماة الوطن"، فى بيان له اليوم، أن ذلك يأتي حفاظًا على حياة المواطنين وتوجية المحافظات للتوعية والوقاية وتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والمنازل والمساجد ومكاتب البريد ومحطات ومواقف المواصلات العامة والأماكن الأكثر زحامآ للمواطنين بالتعاون مع الأجهزه التنفيذية للدولة وتوزيع مستلزمات التطهير والتعقيم على المواطنيين ونشر ملصقات توعوية في جميع المحافظات للتعريف بالمرض وطرق الوقاية منه.وتابع "تم فتح جميع المقرات ورفع درجة الاستعداد القصوى على كافة المستويات بجميع المحافظات منذ بداية انتشار الفيروس لدعم خطة الدولة في مواجهته لتجنب مخاطر هذا المرض من خلال رفع درجة الوعي لدى المواطنين، وأطلق الحزب العديد من المبادرات بالمحافظات للحد من انتشار فيروس كورونا، ففى أسيوط تم إطلاق حملة (شعب أسيوط في عيون حماة الوطن)، وتم تطهير بعض المؤسسات الحكومية والمجمعات السكنية ذات الكثافة العالية ومواقف السيارات".وأوضح: "فى بني سويف تم تعقيم المصالح الحكومية والمدارس والمساجد والوحدات المحلية بالمراكز وتم توفير اجهزة ومستلزمات طبية لمستشفي الصدر وشكلت امانة البحيرة لجنة طبية للكشف على أصحاب المعاشات أثناء صرف مستحقاتهم وفى سرادقات مجهزة ضمن مبادرة "حياتك تهمنا" بحضور محافظ البحيرة اللواء هشام امنه، هذا بالاضافة الى حملة تطهير وتعقيم المصالح الحكومية وحملات التوعوية والإرشادية للتوعية بخطورة الإصابة بالفيروس والعدوى وسرعة انتشاره من خلال السوشيال ميديا".كما قامت أمانة الحزب بالقليوبية بشراء المطهرات والكمامات وتوزيعها على المواطنين مع نشر ملصقات للتوعية وتوفير مساعدات غذائية للأسر الاكثر احتياجا ومعاونة المتضررين من عُمال اليومية، وقامت أمانة القاهرة بحملة لتعقيم بعض المصالح الحكومية والمواصلات العامة والمترو ومكاتب البريد والمساجد والكنائس وبعض أقسام الشرطة وتوزيع مواد التعقيم على المواطنين وبالإسكندرية، وتم اطلاق حملة توعية في شوارع المحافظة، وتضمنت توزيع منشورات صحية للتعريف بفيروس كورونا المستجد وأعراضه وطرق الوقاية منه لطمأنة المواطنين وبث المعلومات الصحيحة دون الشائعات والأكاذيب.وأشار إلى أنه بمحافظة قنا تم تعقيم وتطهير شوارع المراكز كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا المستجد وفى سوهاج قام شباب الحزب بتطهير المنازل والمحلات التجارية ضد فيروس كورونا وتوزيع منشورات للوقايه من الفيروس، وقامت امانة الحزب بالتعاون مع كلية العلوم جامعة سوهاج بتصنيع المواد المطهرة وتوزيعها على امانات المراكز لتوفيرها للمواطنين، وفى المنوفية تم عمل حمله تطهير واسعه للمنشأت الحكومية وعدد من المساجد والكنائس والشوارع وفى البحر الاحمر قامت أمانة الحزب بحملات تطهير وتوعية ومساعدة العمالة المتضررين من توقف حركة السياحة، وفى الدقهلية تم تطهير عدد كبير من المنشأت الحكومية وتوزير كمامات ومواد تطهير للمواطنين.وكما قامت أمانة الحزب بمحافظات أسوان والإسماعلية وبورسعيد والوادى الجديد بحملات توعية وتوزيع بروشورات لتوعية المواطنين بسبل الوقاية من الفيروس، وفي محافظات الشرقية وكفر الشيخ وجنوب سيناء ودمياط والفيوم بتطهير دور العبادة والمصالح الحكومية التى بها إقبال كبير من المواطنين مثل مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى ومساعدة العمالة المتضررة من أزمة كورونا، أما محافظات الجيزة والأقصر والسويس والمنيا قامت بتطهير المنشآت الحكومية ومساعدة الفئات الاكثر احتياجا فى ظل هذه الأزمة وما زالت الحملة مستمره فى جميع محافظات مصر.