وكيل الأزهر السابق: لا رخصة في الإفطار بسبب كورونا

أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، أن لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، حسمت الجدل الدائر حول تأثير جفاف الحلق من الصيام على الإصابة بفيروس كورونا، مضيفا أن ذلك جاء بعد رجوعها إلى نخبة من المختصين في الفروع الطبية وبخاصة الفيروسات والعدوى، ومنظمة الصحة العالمية، بتأكيد الجميع على عدم وجود دليل علمي على وجود ارتباط بين الصيام والإصابة بالفيروس.وأوضح أنه بناء على ذلك فإن أحكام الصيام تبقى على حالها من وجوب الصيام على المسلمين، إلا أصحاب الأعذار المرخصة لهم في الإفطار، وأنه لارخصة في الإفطار بسب الخوف من الإصابة.