وزير الدفاع لأفراد القوات المسلحة: «مصر تعبر بكم إلى بر الأمان»

وجه الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رسالة شكر إلى أفراد القوات المسلحة، قائلًا: "من عطائكم نستمد القوة، ومعكم ستعبر مصر بإذن الله إلى بر الأمان، ونظل دائمًا متسلحين بالأمل في مواجهة المحن والشدائد".وأضاف زكي، خلال كلمته أثناء تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة المخصصة والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا: "لكم أعظم آيات التقدير والإجلال على أهدافكم النبيلة نحو أداء كل عمل من شأنه أن يعيد للوطن أمنه واستقراره".وتابع: "ستسجل أعمالكم بأحرف من نور في ذاكرة التاريخ، ولتتخذوا من شعاركم الدائم حافزًا على أن تؤدوا واجبكم بشرف من أجل هذا الوطن".