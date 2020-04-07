«جمعة» يشكل مجموعة إدارة أزمة بالأوقاف بسبب كورونا

شكل الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، مجموعة إدارة أزمة بالأوقاف خاصة بالتعامل مع آثار انتشار فيروس كورونا برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف- رئيس القطاع الديني- وعضوية كل من:1- المهندس سمير مصطفى الشال- رئيس قطاع الخدمات المركزية.2- المهندس سيد محروس- رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية.3- د.هشام عبدالعزيز علي- الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.4- د. عبدالله حسن عبدالقوي- مساعد الوزير لشئون المتابعة.5- المهندس شريف أحمد مصطفى- رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.6- الدكتورة مها عقل- رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة.وذلك للتعامل السريع مع كل ما يتصل بآثار انتشار فيروس كورونا، على أن يكون الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي مساعد الوزير لشئون المتابعة مقررًا للجنة ومتحدثًا رسميًا باسمها فيما يخص عملها.