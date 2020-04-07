ضبط مصنع شيكولاته يقلد العلامات التجارية فى أكتوبر

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية، بمدينة 6 أكتوبر، لاتهامه بإنتاج وتصنيع 22800 عبوة مشروب "شيكولاتة" كمنتج نهائى معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافًا للحقيقة.كما تم ضبط 10.750 طن سلع غذائية من بينها "سكر، ملح ليمون، قهوة طبيعية" مستلزمات إنتاج معباة داخل شكائر ذات أحجام وأوزان مختلفة مجهولة المصدر، 862 كيلو جرام "شيكولاتة سائلة".تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.