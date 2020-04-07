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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«حواكة وشيطان».. خناقة «أشقياء بولاق» تنتهي بـ5 قتلى ومصابين (صور)

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:11 م
خناقة
خناقة
ندى حمدي - محمد عيسى
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمقتل وإصابة 5 شباب في مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت أمس الإثنين، في منطقة بولاق الدكرور.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ووجود متوفين ومصابين.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه المقدم محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها والقبض على طرفي المشاجرة.

دفع اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة بتعزيزات أمنية لمكان البلاغ، معاينة تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، توصلت إلى أن مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت، بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة.

وأسفرت عن مقتل شابين وإصابة 3 آخرين، وجهود رجال البحث الجنائي توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين شاب يدعى "باسم شيطان" وآخر يدعى "محمود حواكة"، ظهر أمس الإثنين، لدى معاتبة الأول للثاني على إرشاده للشرطة عن نشاطه غير المشروع في تجارة المواد المخدرة.

تطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، أطلق خلالها أحد أصدقاء "شيطان" ويدعى "بصلة" عيارًا ناريًا صوب الطرف الثاني ما أسفر عن مقتل الشهير "حواكة"، وفر الجاني هاربًا، وعلى إثر ذلك أمسك أشقاء القتيل بـ"شيطان" واعتدوا عليه بالضرب حتى أسقطوه قتيلًا، وسط حالة من الذعر انتابت الأهالي بمنطقة كفر طهرمس التابعة لقسم شرطة بولاق الدكرور.

وتمكنت القوات من القبض على طرفيها، وتعيين الخدمات الأمنية بالمنطقة محل المشاجرة لملاحظة الحالة ومنع تجدد المشاجرة مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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