الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا حول مكافحة كورونا

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده عناصر ومعدات وأطقم القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا، فيلمًا تسجيليًا عن حوادث كورونا بالعالم.وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، فضلًا عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.