تداول 27 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد اسَتقبل السفينة LiLi التي يبلغ طولها 75 مترًا والغاطس 6 متر لشَحن 8000 طن بصل.كما استقبل أيضًا السفينة MARINE CHEMIST والتى يبغ طولها 87 مترًا والغاطس 5 متر وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية من الميناء، وأن إجمالي حركة السفن اليوم 27 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.