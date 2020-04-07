روسيا: نراقب 185 ألف شخص مشتبه فى إصابتهم بكورونا

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، أن 185 ألف شخص يخضعون حاليا للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، كما تم فحص أكثر من 795 ألف شخص في روسيا حتى الآن.وجاء في بيان المكتب الصحفي للهيئة، وفقا لقنوات روسية إخبارية: "تم إجراء أكثر من 795 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ويخضع الآن 185 ألف شخص للمراقبة الطبية"​​​.وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في روسيا، عن تسجيل 1154 إصابة جديدة بالفيروس في 43 إقليمًا من أقاليم البلاد، من بينهم 697 إصابة في العاصمة موسكو و69 بسان بطرسبورج، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 7497 إصابة.وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في 43 إقليمًا روسيًا"، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 81 إقليمًا إلى 7497.