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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد...

مؤسسة أهل مصر للتنمية تحول 3 مبان تابعة لها لمستشفيات حجر صحي بالتعاون مع وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:45 م
هبة السويدى
هبة السويدى
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◄ 500 سرير مجهز بكافة المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة كورونا
◄ السويدى: لن ندخر جهدا ولا مالا لدعم الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا

وقعت مؤسسة أهل مصر للتنمية بروتوكول تعاون مع كلا من وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعى، يتم بمقتضاه تحويل 3 مبان تابعون لمؤسسة أهل مصر للتنمية، كان قد تم التبرع بهم للمؤسسة من "مؤسسة هلال السويدي" في وقت سابق من هذا العام، لمستشفيات حجر صحي، تحت اشراف وزارة الصحة والسكان، بطاقة استعابية ٥٠٠ سرير، يتم افتتاح المرحلة الأولى بداية الأسبوع المقبل بعدد ٢٠٠ سرير، والمرحلة الثانية ١٥٠ سرير، والمرحلة الثالثة ١٥٠ سرير، وتجري حاليا عمليات تجهيز المبانى بجميع المعدات والمستلزمات والاجهزة الطبية بالكامل من خلال مؤسسة اهل مصر للتنمية، تحت اشراف وادارة وزارة الصحة، وسيتم افتتاح المرحلتين الثانية والثالثة تباعا فور الانتهاء من تجهيز المبانى.
وأكدت د. هبة السويدى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، حرصها على تفعيل مبادرة "أهل مصر قد المسؤولية" بكافة السبل والوسائل التى تضمن مشاركة جادة وفعالة في كافة الخطوات التى يتم اتخاذها من الحكومة، مؤكدة أن البروتوكول يستهدف الاستعداد لأي زيادة مرتقبه في اعداد المصابين، موضحة أن مؤسسة أهل مصر للتنمية لن تدخر جهدا ولا مالا، لمساندة الدولة المصرية.
وقالت السويدى أن المبانى التى تم تخصيصها للحجر الصحى يجرى العمل على تجهيزها بكافة المعدات والمستلزمات اللازمة على قدم وساق، للانتهاء منها فى اسرع وقت لرعاية المصابين، مشيره الى ان اهل مصر أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول بضرورة المشاركة الفاعلة للحد من انتشار الفيروس.
هذا وقد قامت المؤسسة أيضا باطلاق حملة توعوية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا واحتمالات انتقال العدوى، وأطلقت مبادرة " خليك فى البيت - أهل مصر قد المسؤولية " وذلك كجزء من المسئولية المجتمعية ودورها فى التوعية بمخاطر الاصابة بالفيروس.
مؤسسة أهل مصر للتنمية
مؤسسة أهل مصر للتنمية

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