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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سمير الفيل: سينشأ أدب هش وسريع عن أزمة كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:44 م
سمير الفيل
سمير الفيل
نضال ممدوح
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من المؤكد أن العالم ما بعد وباء كورونا لن يعود كما كان قبله، وربما سيأتي اليوم الذي يؤرخ فيه بكورونا، وربما قيل الوقائع الفلانية حدثت قبل أو بعد الكورونا، وبعيدًا عن روايات أو عالم الــ"ديستوبيا"، استطلعت "الدستور" آراء العديد من الكتاب والمثقفين حول هذا الفيروس القاتل، وكيف يتخيل الكتاب شكل العالم ما بعد الكورونا؟ وما التأثير الذي سيتركه على الأدب، وعليهم شخصيًا، وهل سيفرض هذا الوباء نفسه على الكتابة فيما بعد، أو حتى تداعياته والتأثير الذي تركه على العالم كما نعرفه؟ كل هذه الأسئلة وغيرها في محاولة لاستشراف عالم الغد.

قال الكاتب والناقد سمير الفيل: "لأول مرة في الزمن الذي عشته أتعرض ويتعرض كوكب الأرض لجائحة على هذا القدر من الخطورة والتأثير. الشوارع تكاد تكون خالية، والمتاجر تتخاطف الأيدي بضائعها، والأطباء يصارعون المرض مثل من يشرفون على علاجهم".

وأضاف: "الكمامات والقفازات انتشرت في عواصم البلدان المتحضرة وانتقلت لأمم أقل ثقة في الطب، وأكثر تعلقًا بالمشايخ والأولياء الصالحين، على العموم هي حرب مؤلمة بين أصحاب المعاطف البيضاء وبين عدو لا يرى بالعين المجردة غير أنه سريع الانتشار ولديه رغبة في خطف الأرواح".

تابع: "بالتأكيد مرت أوبئة أشد فتكًا مثل الطاعون والكوليرا والسل الذي فتك بالكثيرين من بطلات قصص الرومانسية الأوروبية، وفي عصرنا الحديث تعرضت إفريقيا لوباءين في شدة الخطورة، هما: الإيبولا، والإيدز، لم يكن لتك الأوبئة باستثناء الكوليرا والطاعون نفس الأثر المدمر، وقد خلدت نازك الملائكة "الكوليرا" في قصيدة شهيرة لها فيما عالج البير كامي "الطاعون" في رواية له".

وأردف: "أتصور أن العالم بعد هذا الإعصار المخيف سيدرك معنى التساند الاجتماعي، وعدم جدوى الحروب المصنوعة لتكديس المال لصالح كبار تجار السلاح يتخلق أدب يعالج الظاهرة التي مررنا بها وهذا يحتاج إلى وقت وإلى كاتب شديد الموهبة، ستتقلص ميزانية السلاح لصالح المستشفيات والجامعات العلمية، ستهتم كل الدول بالبحث العلمي بعد أن أدركت أهميته، وهناك احتمال قوي أن تنشأ منظمات على مستوى العالم للتكافل الصحي ومراعاة الشعوب الفقيرة".

عن معالجة المسألة عن طريق الكتابة، قال: "سينشأ أدب هش، سريع، للكتابة عن الظاهرة بغية كسب سريع أما الأعمال العظيمة التي ستنضم للكلاسيكيات الكبرى فستحتاج إلى وقت وموهبة طاغية، وعقل جبار، ويمكن أن يكتب كثيرون عن القلق والخوف وموجات الاكتئاب الذي نمر به يوميًا في خضم الأزمة".

وذكر: "سيترك الفيروس بحصاده آلاف الأرواح أثرًا في رؤيتنا للعالم، وفي علاقة الحياة بالدين، وفي الصراع القديم بين الدين والعلم، ربما يكتسب العلمانيون أرضًا جديدة، في المقابل هناك من سيدخل خيمة المقدس لأنها تحميه من هواجسه وقلقه الروحي العميق على الإجمال، فهناك ثقافة تتشكل على نار هادئة لإعادة مناقشة الأسئلة الكبرى: الحرية والقهر، الحياة والموت، الحب والكراهية، الأنا والآخر".

واختتم "إذا كان العالم أنجب نيرون، وهتلر، وموسوليني، وجان بيدل بوساكا، ممن أشعلوا الحروب والحرائق وبعضهم أكل لحم البشر، فقد أنجب نفس العالم علماء اكتشفوا السلفا، والبنسلين، والمضادات الحيوية، ومئات الأدوية الفعالة التي تنقذ أرواح البشر بغض النظر عن دياناتهم أو اعتناقهم لأيديولوجيات معينة، هنا سوف تتأكد ضرورة العناية بالبحث العلمي وأولوية تحديث المختبرات وتطوير نظم المستشفيات لأن صراعنا مع الفيروسات والأمراض التي ليس لها تصنيف بعد يستمر وقتًا طويلًا".

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