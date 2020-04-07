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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط منصة بيرسون لاداء امتحان الصف الأول الثانوي assessment.ekb.eg

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:47 م
التربية والتعليم
التربية والتعليم
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يقدم لكم «الدستور» رابط منصة الامتحانات بيرسون التجريبي لأداء امتحان الصف الأول الثانوي عبر الموقع المخصص من وزارة التربية والتعليم assessment.ekb.eg.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، ثالث أيام الامتحانات التجريبي عبر منصة بيرسون التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتوافد الالاف من طلاب الصف الأول الثانوي على المنصة منذ الساعة الثامنة صباحاً لأداء الامتحان التجريبي لمادة الأحياء.

بينما أدى طلاب الصف الأول أمس امتحان اللغة الإنجليزية في ثاني أيام الامتحانات التجريبية التي أقرها الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم لتدريب الطلاب علي نموذج الامتحان علي جهاز التابلت وعلي نوعيه الاسئلة الجديدة في النظام التعليمي الجديد.

وأدي طلاب "أولى ثانوي" امتحان اللغة العربية فى أول أيام الامتحانات التجريبية وعبروا عن سعادتهم لسهوله الامتحان.

وأشارت وزاره التربيه والتعليم أن 578 ألف طالب وطالبه نجحوا في أداء امتحان اللغة العربية وتم إرسال نتيجتهم عقب انتهاء الامتحان.

وفى وقت سابق، قرر وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، تحديد منهج الصف الأول الثانوي بتاريخ 15 مارس 2020، وهو التوقيت الذي صدر فيه قرار تعليق الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ارشادات وزارة التربية والتعليم لأداء الامتحانات التجريبية

وقالت وزاره التربيه والتعليم إن هناك 11 ألف طالب وطالبة علي مستوي الجمهوريه واجهوا بعض المشاكل أثناء إرسال إجابات الامتحان لحدوث خلل في نظام الموقع، لكن تم التعامل معه.

الدخول على موقع بنك المعرفة المصري للتأكد من الاتصال بالانترنت من هنا، والحصول على الكود التعريفي عبر موقع الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية من هنا.

 وبعد ذلك الحصول على كود الاختبارات الالكترونية الخاص بكل مادة لاستخدامه في الدخول على الامتحان من هنا.

الدخول على منصة الامتحان بيرسون من هنا، والبدء في الامتحان.

خطوات الدخول علي منصة الامتحان بيرسون

قم بالدخول علي منصة الامتحان بيرسون من هنا

قم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمه السر الذي حصلت عليهم من وزاره التربيه والتعليم

قم بإدخال كود الجلسة الخاص بالامتحان

قم بالضغط علي بداية الامتحان

بعد الانتهاء من تسجيل الإجابات قم بالضغط علي إرسال النشاط

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