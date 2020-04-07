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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بمنع تداول الدواجن الحية لتجنب حدوث كارثة أخرى

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:42 م
سعيد حساسين
سعيد حساسين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، أن أعمال ذبح الطيور داخل المحال والشوارع هي من أخطر طرق انتشار العدوى بين المواطنين خاصة مع وجود النفايات التى يتم نقلها بشكل بدائي على سيارات نصف نقل غير مجهزة لذلك.

وطالب حساسين في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 والذي يحظر تداول الدواجن الحية وذبحها داخل المحال مع توفير بدائل متاحة للعمل وإنشاء مجازر آلية في كل مراكز المحافظة، مشيدًا بجميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى فيما يتعلق بعمليات التعقيم والتطهير من فيروس كورونا، إضافة إلى مواجهة مافيا فيروس كورونا من محتكري السلع والمنتجات بإنشاء المئات من منافذ بيع منتجات وسلع وزارة الزراعة بأسعار مخفضة.

وأعرب حساسين عن ثقته الكاملة في قدرة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على اتخاذ الاجراءات السريعة والعاجلة للقضاء على كارثة ذبح الطيور داخل المحال والشوارع للحد من منع انتشار الأوبئة والعدوى خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، مناشدًا الوزير الإسراع في إنشاء المجازر الآلية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

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