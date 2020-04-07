تأجيل محاكمة 555 متهمًا فى «ولاية سيناء» لـ14 أبريل

أجلت المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 555 متهمًا في القضية رقم 137 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء"، إلى جلسة 14 أبريل إداريًا.وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة.وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.