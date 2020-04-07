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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر
بث مباشر.. السيسى يتفقد عناصر ومعدات وأطقم القوات المسلحة لمكافحة كورونا
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:38 م
السيسي
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تقدَّم «الدستور» بثًا مباشرًا لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عناصر ومعدات وأطقم القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة كورونا.
الكلمات المفتاحية
كورونا
بث مباشر
السيسي
الرئيس السيسي
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