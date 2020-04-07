القوات العراقية تصد هجومًا لـ«داعش» على الموصل

تصدت القوات الأمنية العراقية في محافظة "نينوي" اليوم الثلاثاء لهجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي، استهدف ناحية "النمرود" جنوب شرق الموصل.وصرح مصدر أمني في شرطة "نينوي" للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، بأن القوات الأمنية صدت هجومًا لتنظيم "داعش" الإرهابي، استهدف إحدى نقاط التفتيش، وتمكنت من اعتقال عنصرين من "داعش" فيما فر ثالث إلى جهة مجهولة، مضيفًا أن القوات الأمنية طوقت المنطقة بالكامل للبحث عن الشخص الهارب الذي ينتمي إلى "داعش".