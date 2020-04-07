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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وقف أعمال 3 مبانٍ مخالفة فى باب البحر بمطروح

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:37 م
مباني مخالفة
مباني مخالفة
ياسمين شعيب
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قال اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح، إنه تم ضبط ووقف أعمال لـ 3 مباني مخالفة بمنطقتي الفيروز وباب البحر عبارة عن بناء أدوار بدون ترخيص وخزان أرضي وتكسير للأسفلت بدون تصريح، وبناء عليه تم تحرير مخالفات وجار اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات لتحويلها للنيابة العسكرية.

وأضاف "المعداوى"، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه تم التحفظ علي معدات وأدوات بناء للعمل بدون ترخيص لعدد 3 مبان مخالفة في ظل قانون الطوارئ تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، وذلك من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لتحويل المخالفات الي النيابة العسكرية للذين يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح علي تطبيق القانون بكل حزم وقوة ولا تهاون مع أي مخالفة بناء، نظرًا لاستغلال البعض هذه الظروف الصعبة، للتربح، والبناء بدون ترخيص أو الشروع في الاستلاء علي أراضٍ ملك للدولة مناشدًا المواطنين بعدم الشروع في البناء العشوائي علي أراضي ملك الدولة أو البناء المخالف في هذه الاوقات الصعبة التي تمر بها البلاد في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
مباني مخالفة
مباني مخالفة
مباني مخالفة
مباني مخالفة
مباني مخالفة
مباني مخالفة
مباني مخالفة
مباني مخالفة

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