محافظ أسوان يقرر تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تحديد سعر المتر المسطح، مقابل التصالح عن بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة بعد قيام اللجنة الفنية التى تم تشكيلها ضمن سعى المحافظة لتطبيق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.جاء ذلك فى إطار حرص الدولة على تحقيق الاستقرار المعيشي والأسري، مع استرداد حق الدولة وفرض هيبتها وسيادة القانون بالشكل المطلوب من خلال تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء.«الدستور» ترصد في الكشوف التالية والتي من خلالها يتضح قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.