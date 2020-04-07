«جوجل» يحتفي بالأطباء بطريقته الخاصة

احتفل محرك البحث العالمي "جوجل" بالأطباء وجميع العاملين في مجال الصحة والباحثين في جميع أنحاء العالم الذين يعملون على مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، عن طريق تغييرات على الشعار الرسمي له.ولم يكن هذا التكريم هو الأول من نوعه الذي تطرحه شركة جوجل للجيش الأبيض والذين يعملون على وقف تفشي المرض وكتبت جملة عند الضغط على الشعار "نود أن نقول لجميع العاملين في مجال الصحة العامة والباحثين في المجتمع العلمي شكرا لك".وتقدم العديد من البلدان إشادة عامة جماعية للطواقم الطبية مثل إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، ففي أوقات معينة يصفق المواطنون من نوافذ وشرفات منازلهم لتقديم الشكر لجميع العاملين في مجال الرعاية الطبية في بلادهم.وقد نشر محرك البحث جوجل على صفحته الرئيسية، 5 نصائح للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في ظل نمو سريع فى عدد ضحايا الفيروس التاجى حول العالم، حيث تخطى عدد المصابين المليون حالة، فيما تجاوزت الوفيات 50 ألف.وفى محاولة للمساهمة لتوعية الناس بالوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، أجرى محرك البحث جوجل تعديلًا على لوجو صفحته الرئيسية لتتحول حروف كلمة "google" لتعبر عن الأنشطة التى يمكنها ممارستها أثناء العزل المنزلي، مثل القراءة، وممارسة الرياضة فى المنزل، وسماع الموسيقى، وغيرها من الأنشطة التى يمكن ممارستها داخل المنزل، وقال محرك البحث الشهير، "البقاء فى المنزل.. إنقاذ الأرواح.. ساعد فى إيقاف الفيروس التاجى"، فيما جاءت نصائحه التالى:1- ابق فى المنزل قدر الإمكان.2- حافظ على مسافة آمنة.3- غسيل اليد فى كثير من الأحيان.4- تغطية السعال الخاص بك.5- مريض؟ اتصل مسبقا.وقد فقد أكثر من 100 طبيب وممرضة حول العالم حياتهم خلال علاجهم المرض، حيث توفي ما لا يقل عن 66 طبيبًا في إيطاليا، وهي واحدة من الدول الأكثر تضررًا في العالم، فيما شهدت كل من إيطاليا وإسبانيا أكثر من 9000 من العاملين الطبيين المصابين، بينما توفي ما لا يقل عن 13 طبيبًا في الصين، حيث تم الإبلاغ عن الفيروس لأول مرة.