«المصل واللقاح»: ارتداء الكمامة إلزامي للوقاية من كورونا (فيديو)

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن 88% من إصابات فيروس كورونا تكون بسيطة جدًا ولا ترقى لأن تكون نزلة برد عادية، مشيرًا إلى أن التتبع للمرضى التى يتم اكتشافها يظهر من خلال الاختلاط مع الآخرين، خاصة وأن الفيروس شديد العدوى وينتقل بسرعة كبيرة.وأضاف أمجد الحداد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن فيروس كورونا المستجد ينتقل من المريض على بعد 8 متر، منوها بأن سرعة انتشاره أسرع بكثير من أى فيروس آخر، لافتًا إلى أن الفرق الصحية تؤكد على ارتداء الكمامة بشكل إلزامي للوقاية من الفيروس.وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إلى أن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد تتغير وتتطور كل يوم وكل ساعة وفقًا للأبحاث، موضحًا أن العزل هو علاج فيروس كورونا لأنه يموت خلال أسبوعين إذا لم يجد جسدًا يتغذى عليه.