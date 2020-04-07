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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط تناقش مستجدات الأوضاع الحالية فى ظل أزمة كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:36 م
التخطيط
التخطيط
أميرة ممدوح
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عقد المكتب الإعلامى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة مستجدات الأوضاع الحالية وطبيعة سير العمل فى ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتى تلقى بظلالها على القطاعات كافة. ناقش الاجتماع ما يجب أن يتخذه الإعلام فى هذه الفترة الحرجة والتي تحتم إحداث تعديلات فى الاستراتيجية العامة لطبيعة العمل الإعلامى داخل الجهات المختلفة.

قالت وفاء المتولى، مدير المكتب الإعلامى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإعلام فى مثل تلك الأزمات يضطلع بدور توعوي كبير؛ وهو ما نسعى للمشاركة فيه بفاعلية عبر المنصات الإلكترونية المتعدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تعمل بكامل طاقتها لتوعية متابعيها وتعريفهم بآخر مستجدات أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، وكذلك فيما يخص الارشادات الصحية بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

من جانبها، أشادت سماح إبراهيم، مسؤول العلاقات الإعلامية بالمكتب الإعلامى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمدى التعاون الذى يبديه محررو الصحف ومعدو البرامج التلفزيونية، مقدمة لهم الشكر على هذا التعاون الدائم وتعاملهم بمهنية طوال الوقت.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لديها عدد من المنصات الالكترونية الفاعلة على المواقع المختلفة للتواصل الاجتماعي، مثل: "فيسبوك" و"انستجرام" و"تويتر" و"يوتيوب" و"لينكيد إن".

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