«وهب الله» يتبرع بمكافأة 3 أشهر لصالح صندوق تحيا مصر

استجاب النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب، لدعوة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالتبرع بمكافأة 3 أشهر لصالح صندوق تحيا مصر، مشيرًا إلى أن تلك الدعوة هدفها الوقوف بجانب أجهزة الدولة في حربها ضد وباء كورونا، والعمل على جمع التبرعات لانفاقها على المصابيين وسد احتياجات الفئات الأكثر احتياجا.وأوضح وهب الله، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الأزمة تستوجب تكاتف جميع الجهات للوقوف بجانب الوطن الذي طالب من الجميع دعمه وإعطاء حقه، منوها أن مجلس النواب أول تلك الجهات التي لبت هذا النداء ويحاول تقديم كافة إمكانيات الدعم للدولة.وأضاف أن الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا تحتاج لمزيد من تضافر الجهود لتنفيذها للوصول لبر الأمان وتجاوز تلك المحنة.