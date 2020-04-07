الصحة العالمية: مصر جهزت مراكز خاصة لعزل مصابى كورونا

قال الدكتور عوض مطرية، مدير قسم تعزيز النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك بعض الدول قامت بتحسين النظم الصحية لديها، منها مصر حيث أقرت قانون التأمين الصحي الشامل الذي ساعد في الوصول لجميع المواطنين ولكل الخدمات الصحية وزاد من قدرة الأفراد على الوصول للخدمات الصحية.وأكد أن قدرة الدول على تقوية المنظومة الصحية متفاوتة، لافتًا إلى أن هناك دولًا عملت على تقوية المستشفيات وحجز حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد مثل مصر، حيث قامت بتجهيز مراكز خاصة للحجز والعزل، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء الجائحة ستقوم الدول بإعداد أولوياتها تجاه النظم الصحية.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عبر الفيديو كونفرانس، بعنوان "العاملون الصحيون في الصفوف الأمامية لمكافحة جائحة فيروس كورونا (COVID- 19)" بمناسبة يوم الصحة العالمي 2020.يناقش المؤتمر أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID- 19)، بالتركيز على الدور الحيوي للعاملين الصحيين في مكافحة الجائحة، وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي 2020 والذي يرفع شعار: دعم طواقم التمريض والقبالة.ويتضمن المؤتمرالصحفي تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة "كوفيد- 19" ونظرة عامة على يوم الصحة العالمي يقدمها الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وإطلاق تقرير منظمة الصحة العالمية عن حالة التمريض في العالم، بحضور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة مها العدوي، مدير قسم تعزيز صحة السكان بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور عوض مطرية، مدير قسم تعزيز النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة، الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي.