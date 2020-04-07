رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تأجيل موعد التقدم لجوائز التميز الحكومى لأول يوليو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:24 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
طباعة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة بصدد استكمال البرامج التدريبية الخاصة "بجائزة مصر للتميز الحكومى" عن بعد من خلال خدمات الوسائط التكنولوجية، وذلك فى إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ وفى ضور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق كافة البرامج التدريبية السارية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تعديل موعد التقدم لكل فئات جائزة مصر للتميز الحكومى لتكون من 1 يوليو وحتى 28 يوليو القادم، وذلك نظرًا للظروف التى تمر بها الدولة حاليًا.

وأضافت أنه يتم العمل على توفير المادة العلمية للتدريبات لكل فئات الجائزة من خلال مجموعة من الوسائط الإلكترونية ترتكز على محورين مهمين؛ هما توفير مزيد من التوعية والمعلومات حول فئات ومعايير الجائزة، والمحور الآخر هو التدريب عن بعد وإتاحة البرامج التخصصية الخاصة بالجائزة.

وتابعت أن إتاحة تلك البرامج التدريبية التخصصية سيكون على عدة مسارات منها تقديم فيديوهات للمواد العلمية والتدريبية، أو عروض مكتوبة (باور بوينت)، أو ملخصات ومعلومات متاحة على الموقع الإلكترونى أو صفحة الفيسبوك الخاصة بجائزة مصر للتميز الحكومى، كما سيتم توفير قناة محدد على موقع الجائزة للأسئلة المتكررة وإجاباتها، وذلك من أجل توفير أكثر من أداة إلكترونية تناسب الجميع، مشيرة إلى أن تلك البرامج التخصصية تتمثل فى إدارة الابتكار، استشراف المستقبل، التخطيط الاستراتيجى، تجربة المتعامل، وإعداد وصياغة مؤشرات الأداء، وغير ذلك.

وأشارت إلى أن الفترة الحالية والأزمة التى تمر بها مصر والعالم أجمع؛ أثبتت أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وأهمية التحول الرقمى والخدمات التكنولوجية وما تقدمه من خدمات الاتصال عن بعد سواء كانت تلك الاتصالات بشكل شخصى أو بهدف العمل وإنهاء المعاملات.

موضوعات متعلقة

غدا.. صرف المعاشات الأكثر من 2000 جنيه

قائمة مسلسلات رمضان 2020 والقنوات العارضة لها

الأهلي يدافع عن وليد سليمان بعد هجوم مجدي عبدالغني وإبراهيم سعيد

الحكومة تنفي اتخاذ حزمة إجراءات للمرحلة الثالثة في مواجهة كورونا

الصور

image description

«بدراوي» يتبرع بمكافأة 3 أشهر لصندوق تحيا مصر

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية» تنهى الجدل حول انحسار «كورونا» في الصيف

14 مصابا بانقلاب ميكروباص في الإسكندرية

أول تعليق لـ ليلى علوى على وفاة طليقها بـ«كورونا»

«الصحة العالمية» تحذر من نقص أطقم التمريض في الشرق الأوسط

إنفوجراف

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

تعرف على مدة صلاحية الكمامة الطبية والطريقة الصحيحة لارتدائها

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

منوعات

صينيون يطورون كمامة قابلة للاستخدام 48 ساعة

استطلاع: جائحة كورونا تغيّر السلوك الاستهلاكي على المدى الطويل

انتشال جثة حفيدة روبرت كنيدى واستمرار البحث عن ابنها

المدارس اليابانية تعيد فتح أبوابها في بعض المقاطعات

مقالات الرأي
ماجد حبته
العالقون فى قطر.. كيف علِقوا؟!
لواء.حمدى البطران
خواطر محتجز منزليًا «2»
القس. رفعت فكرى
تفسيرات داعشية للأزمة الكورونية
مؤمن المحمدي
هل الفول من النابت والنابت من الفول؟
المزيد

الثقافة

أنغام وأوبرا بنت عربي على قناة الثقافة بـ«يوتيوب» الخميس

قراءة أولية لرواية «السايكلوب» على قناة أمانة مؤتمرات الأعلى للثقافة بيوتيوب

أسامة جاد: أدب ما بعد كورونا سينفتح على الإنسان في كل مكان

مصطفي نصر: أزمة كورونا أثبتت أهمية العلماء