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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شمال سيناء تؤكد توافر السلع الأساسية والمقررات التموينية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:24 م
عبد الفضيل شوشة
عبد الفضيل شوشة
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أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، توافر السلع الأساسية والمقررات التموينية والخبز، وأن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات، مشيرًا إلى انتظام وصول السلع الأساسية إلى المحافظة في مواعيدها المحددة ووفقا للاحتياجات.

وثمّن المحافظ، في تصريح الثلاثاء، المبادرات التي يطلقها الشباب، للحفاظ على المحافظة خالية من فيروس (كورونا) المستجد، مطالبًا بتكاتف جميع الجهات التنفيذية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي للفيروس، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصولة إلى المحافظة من خلال التوعية والمشاركة في التطهير والتعقيم المستمر، وعدم الالتفات الي الشائعات والحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأكد أن شمال سيناء خالية من فيروس (كورونا) المستجد بفضل الإجراءات التي اتخذتها المحافظة والتزام الأهالي بالقرارات التي اتخذتها الدولة لمجابهة الفيروس، لافتا إلى اتباع الإجراءات الصحية اللازمة مع الأسر التي عادت إلى المحافظة من مختلف المحافظات الأخرى بالمنافذ الرئيسية الخمسة بالمحافظة، حيث يجري توقيع الكشف الطبي على القادمين من خلال المراقبين الصحيين بمديرية الصحة وتسجيل البيانات الخاصة بهم للمتابعة مع الإدارات الصحية لمدة 14 يومًا.

وأشاد المحافظ بالتزام المواطنين بحظر التجوال وعدم الخروج إلي الشوارع خلال فترات الحذر، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحرير أي محضر خرق حظر التجول بشمال سيناء.

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