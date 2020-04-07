الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من الأسماك بنسبة 96%

قال الدكتور خالد السيد رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن أسعار الأسماك تتراوح بين 43 جنيها للبوري و24 جنيها للبلطي في المزرعة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك في الوقت الحالي بسبب موسم الفسيخ والسحب على أسماك البوري وكذلك قيام المواطنين بالتكالب على الشراء بسبب الحظر وانتشار فيروس كورونا مثله كباقي السلع.وقال في تصريحات للدستور إن الأسماك متوفرة، ولدينا اكتفاء ذاتي من الأسماك بنسبة 96% وجميع الأنواع متوفرة من مختلف المصايد والبحار.وأشار إلى أن البحيرات الشمالية دخلت الإنتاج، مما يؤدي لتنوع الأسماك، وسيزيد المعروض في الأسواق، موضحا أن الأسعار لم تبدأ في الارتفاع إلا في شهري فبراير ومارس وخلال الفترة المقبلة.وأكد أنه مع دخول بحيرة البردويل الصيد في الإنتاج ستساهم في زيادة الأنواع الشعبية والفاخرة، ومع دخول إنتاجها الأسواق في شهر مايو المقبل، من المتوقع أن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.