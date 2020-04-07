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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«المصل واللقاح»: الحفاظ على الصحة لمنع الإصابة بنزلة برد (فيديو)

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:24 م
الدكتور أمجد الحداد
الدكتور أمجد الحداد
ياسمين عباس
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قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه نظرًا للتقلبات الجوية التى شهدتها البلاد فمن المتوقع أن يصاب عدد كبير من المواطنين بنزلات برد، أو إنفلونزا، أو حساسية بسبب الأتربة.

وأضاف أمجد الحداد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "ten"، أن مريض حساسية الصدر يعرف علاجه من خلال بخاخة الأنف والتى توسع الشعب الهوائية، منوهًا بأنه يجب اتباع الإجراءات الاحترازية فور الإصابة بنزلة برد والتعامل وكأننا مرضى فيروس كورونا.

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إلى أن مريض فيروس كورونا يكون سليما تمامًا ولا تظهر عليه أعراض ولكنه يعانى من مشاكل تنفسية، لأن الفيروس تنفسي يعمل على وجود صعوبة فى التنفس شديدة، وارتفاع فى درجة الحرارة والسعال.

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