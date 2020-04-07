ارتفاع كورونا في فيينا لـ 12332 حالة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 12 ألفا و332 حالة، فيما سجلت العاصمة (فيينا) وحدها 9 حالات وفاة في ليلة واحدة؛ ليرتفع عدد الوفيات في العاصمة وحدها إلى 53 حالة، و243 حالة وفاة على مستوى الولايات النمساوية.وذكر بيان لوزارة الصحة النمساوية اليوم، أن جميع الوفيات كانت تعاني من أمراض، فيما يبلغ أكبر مصاب بفيروس " 92 " عامًا.وأشار البيان إلى أن توزيع الإصابات على الولايات النمساوية، جاء على النحو التالي:تيرول (2،786) والنمسا السفلى (2،043) والنمسا العليا (1،974) وفيينا (1،771) و352 1 حالة في ستيريا و1085 في سالزبورغ وفورارلبرغ (760) وكارينثيا (329) وبورغنلاند (232)، لافتًَا إلى تعافي 4046 شخصًا، فيما يتواجد 1100 مصاب في المستشفيات، بينهم 243 داخل العناية المركزة.