«برلماني» يشيد بتوجيهات السيسي لدعم السياحة: تدعم العمالة

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن دعم قطاع السياحة، باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، مشيرًا إلى أن تلك القرارات تصب في مصلحة دعم القطاع وتقليل التبعات السلبية التي تسببت فيها أزمة كورونا.وأوضح المسعود، في بيان له، أن توجيه الرئيس للبنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية، يهدف إلى الحفاظ على العمالة التي توجد بتلك المنشآت، وعدم تسريحهم وقطع أرزاقهم.ولفت أن كافة القرارات التي تتخذها الحكومة خلال الفترة الحالية تستهدف الوقوف بجانب المستثمرين واقتسام الأزمة معهم، واستكمال كافة خطوات التطوير بالقطاع، ورفع كفاءة البنية التحتية للمشروعات، بحيث تصبح الأماكن السياحية والمشروعات والمنشآت السياحية جاهزة لاستقبال الزائرين فور تجاوز أزمة فيروس كورونا.