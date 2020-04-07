مدير أمن الغربية يشرف على تنظيم دخول المترددين على معهد الأورام

زار اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، الثلاثاء، مركز أورام طنطا، والإشراف على عمليات تنظيم دخول المترددين من المواطنين والمرضى على المركز؛ لمنع التكدس والزحام أمام المركز.ووجه مدير أمن الغربية بتكليف خدمات شرطية، لتنَظيم عمليات دخول المترددين يوميًا للمركز، ومنع التكدس والتخفيف من معاناة المترددين، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.كما وزع مدير أمن الغربية الكمامات الطبية المجانية على المترددين المتواجدين أمام المركز، لحمايتهم وحفاظا على الصحة العامة للجميع.كان مدير أمن الغربية، قد انتقل للمركز، بمرافقة العميد ماجد ناشد، مدير إدارة مرور الغربية، بعد تلقى شكوى من مركز الأورام بالتجمعات، وعدم التزام بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي ناشدت الدولة الجميع باتخاذها لمحاصرة «كوفيد-19».