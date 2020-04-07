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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير أمن الغربية يشرف على تنظيم دخول المترددين على معهد الأورام

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:21 م
اللواء محمود حمزة
اللواء محمود حمزة
شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر
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زار اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، الثلاثاء، مركز أورام طنطا، والإشراف على عمليات تنظيم دخول المترددين من المواطنين والمرضى على المركز؛ لمنع التكدس والزحام أمام المركز.

ووجه مدير أمن الغربية بتكليف خدمات شرطية، لتنَظيم عمليات دخول المترددين يوميًا للمركز، ومنع التكدس والتخفيف من معاناة المترددين، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما وزع مدير أمن الغربية الكمامات الطبية المجانية على المترددين المتواجدين أمام المركز، لحمايتهم وحفاظا على الصحة العامة للجميع.

كان مدير أمن الغربية، قد انتقل للمركز، بمرافقة العميد ماجد ناشد، مدير إدارة مرور الغربية، بعد تلقى شكوى من مركز الأورام بالتجمعات، وعدم التزام بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي ناشدت الدولة الجميع باتخاذها لمحاصرة «كوفيد-19».
اللواء محمود حمزة
اللواء محمود حمزة

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