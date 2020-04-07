خروج 3 متعافين جدد من مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية (صور)

ارتفع عدد المتعافين بحَجر صحي مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية لـ 54 شخصًا، عقب خروج متعافين جدد، الثلاثاء، بعد خضوعهم للعلاج، وتبين تحسّن حالتهم وبسحب عينات أثبتت النتائج اختفاء فيروس كورونا، ليرتفع عدد المغادرين للمستشفى خلال الـ5 أيام الماضية 26 شخصًا.وخرج اليوم شخصين، فيما غادر أمس، 9 متعافين جدد، هم: شريف مجدى سيد، 41 سنة (القاهرة)، صفوت أنور عبده 53 سنة الحيزة، عاكف إبراهيم عبده ٥٠ سنة من القاهرة، بدرية عيد محمد ٧٠ سنة بنى مزار، وأحمد سمير سعد ٣٥ سنة من المحلة، على جلال أحمد ٣٥ سنة من جنوب سيناء، وسماح أحمد عبدالعزيز ٥٨ سنة من بنى مزار، ومريم محمد على ٢٣ سنة من القليوبية، وكلوديا إيطالية الجنسية، وشهد المستشفى يوم الأحد خروج كريم عبداللطيف أحمد صيام من محافظة دمياط 24 سنة، وهاني شفيق 59 سنة.كانت 6 حالات خرجت، السبت، من الحجر الصحي وهم سعاد جمعة عثمان من مدينة بني مزار بمحافظة المنيا، وموريزيا لودي إيطالية الجنسية، وأمل عبدالحكيم، فاطمة محمد مصطفى، زوجها هشام محمد، وآخر.كما غادر الجمعة 6 حالات جدد، هم: "عصام عبدالله أحمد" من محافظة المنوفية، و"مصطفى سلمان" من إمبابة، "على نحمده"، و"امامه محمد عبدالحي" من بورسعيد، وعمر أحمد على من محافظة الدقهلية"، وهبة السيد عبد اللطيف من محافظة الدقهلية، وخرجت 3 حالات جديدة الخميس، هم عماد حمدي من مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، وربيع فاروق، 55 سنة، من محافظة المنيا، ورنا محمد عبدالمنعم، 21 سنة والمقيمة في حدائق حلوان" خرجوا يوم الأربعاء من الحجر الصحي، وبذلك يصل إجمالي المتعافين خلال 3 أيام لـ10 أشخاص، ولم يسجل الحجر الصحي دخول حالات جديدة.وطالب اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالالتزام بالتواجد في المنزل، وعدم الخروج منه سوى للضرورة القصوى، والابتعاد عن أي تجمعات، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا.