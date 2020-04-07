الوادي الجديد تستعد لبدء توريد محصول القمح

قال سعيد هريدي، مدير عام البنك الزراعي بالوادي الجديد، إنه تم الاستعداد لبدء استلام محصول القمح من المزارعين بُشون ومخازن ونقاط التجميع الجارى اعتمادها بمراكز المحافظة، بداية من 15 أبريل الجاري وهو الموعد المحدد من جانب وزارة التموين؛ حتى انتهاء موسم الحصاد وتوريد كميات القمح للبنك، والذي بدوره يتولى تسليمها إلى صوامع المحافظة.وأوضح هريدي، فى تصريح الثلاثاء، أن استلام القمح سيتم بالشّون ونقاط التجميع التي سيتم اعتمادها من وزارة التموين على مستوى المراكز الإدارية، مشيرًا إلى أن البنك الزراعي يضم شُونتين بالخارجة، و3 شون بالداخلة وشونتين بمركز الفرافرة، كما تم توفير أكثر من 120 ألف جوال فارغ تم تبخيرها لضمان عدم ظهور حشرات أو إصابات في القمح، بجانب صيانة وتجهيز الموازين لبدء العمل دون توقف وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين.أضاف أنه تم توفير مبالغ مالية كافية لسرعة تسليم مقابل القمح إلى الموردين والمزارعين خلال 24 ساعة من عملية التوريد، من خلال خطة عمل تضمن توافر السيولة المالية بأفرع البنك الزراعي على مستوى المحافظة لخدمة المزارعين خلال فترة حصاد وتوريد محصول القمح، مشيرا إلى أن سعر الأردب المعتمد هذا الموسم "670- 685- 700" جنيه حسب درجة نقاوة القمح المستلم من المزارعين.وأشار إلى أن البنك الزراعي يتولى عملية استلام محصول القمح لخدمة المزارعين، ويتم تسليم الكميات إلى صوامع مدينة الخارجة التي تستوعب نحو 45 ألف طن قمح، بجانب صومعة شرق العوينات التى تستوعب 60 ألف طن.