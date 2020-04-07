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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«مرتزقة الأغا» يعتدون بالقذائف على الحسكة في سوريا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:17 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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جددت القوات التركية والمرتزقته الإرهابيون التابعين لها، اعتداءاتهم بالقذائف المتنوعة على القرى الآمنة بريف الحسكة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن القوات التركية والتنظيمات الإرهابية التابعة له، اعتدوا فجر اليوم بالقذائف المتنوعة على عدد من القرى التابعة لبلدتي تل تمر وأبو راسين، أسفرت عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

وأشارت مصادر محلية من المنطقة، إلى أن المرتزقة التابعين لتركيا والمتمركزين في نقاط المراقبة التركية بقرية عنيق الهوى وتل مندل، استهدفوا بقذائف الهاون والمدفعية محيط بلدتي تل تمر وأبو راسين فجرًا قبل أن تشارك القوات التركية في وقت لاحق بالاعتداء على المناطق المذكورة بإطلاق مجموعة من القذائف من داخل الأراضي التركية.

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