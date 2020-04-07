زحام أمام ماكينات بنوك بالغربية بالرغم من «تحذيرات كورونا»

شهدت ماكينات الصرف للبنوك داخل مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، زحامًا شديدًا، بالرغم من التحذيرات الشديدة للأجهزة التنفيذية بضرورة عدم التكدس أمام جميع البنوك والمصالح الحكومية، خشية تفشي فيروس كورونا المستجد.وعلى الرغم من قيام بعض منظمات المجتمع المدني والشباب المتطوع بتوفير كراسي ومظلات أمام مقار البنوك إلاّ أن محاولات الدخول للبنك للحصول على المعاش فرض حالة من الزحام.من ناحيته، قال مصطفى صبحي، من أمن البنك الأهلي المصري، نسعى بكل قوة لعدم وجود تزاحم أمام وداخل البنك وتساعدنا منظمات المجتمع المدني، وموظفي البنك، لكن لكثرة الإقبال على البنك خاصة أيام صرف المعاشات يُحدث هذا التزاحم.