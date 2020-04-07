وزير الآثار يوضح أسباب تأجيل افتتاح المتحف الكبير

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن معدلات العمل تباطأت في المتحف المصري الكبير، نظرًا لتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، لمنع التجمعات والأعداد الكبيرة من العمالة، حيث جرى تخفيض عدد العاملين بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن هناك 5000 عامل كان يعملون داخل المتحف الكبير، قبل هذة الأزمة.وأضاف العناني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك عددًا كبيرًا من الخبراء الأجانب يعملون في المتحف الكبير، وذلك من خلال 50 شركة أجنبية، وبعد تعليق حركات الطيران في مصر والعديد من دول العالم، وهذا أدى إلى تباطؤ العمل، ولكنه سوف يعود إلى مؤشراته الطبيعية وبكل طاقاته، بمجرد انتهاء هذه الأزمة.وأشار وزير السياحة إلى أن تأجيل افتتاح المتحف الكبير إلى 2021، ليس الأول عالميًا، حيث إنه وبسبب أزمة كورونا، جرى تأجيل جميع الفعاليات العالمية، لأن المرحلة الحالية التي يعاني منها العالم هي الذي حكمت الوضع.